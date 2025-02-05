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入選經典賽資格賽集訓名單 黃群：為國家打球很快樂

2025/2/5 17:01（2/5 17:28 更新）
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台鋼雄鷹隊21歲投手黃群（圖）入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓名單，他表示，有機會為國家打球是很快樂的事情，目前還沒有特別向陣中的資深投手請教什麼，主要專注調整狀況和身體。中央社記者張新偉攝 114年2月5日
台鋼雄鷹隊21歲投手黃群（圖）入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓名單，他表示，有機會為國家打球是很快樂的事情，目前還沒有特別向陣中的資深投手請教什麼，主要專注調整狀況和身體。中央社記者張新偉攝 114年2月5日
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）台鋼雄鷹隊21歲投手黃群入選經典賽資格賽集訓名單（WBCQ），他表示有機會為國家打球是很快樂的事情，去年球季心態會急，現在更知道如何調整，也想向隊友陳柏清學習看齊。

雄鷹隊投手黃群去年中職賽季投出不錯表現，被選入世界棒球經典賽（WBC）資格賽集訓名單，黃群表示，入選代表隊是從小到大的目標、很憧憬，目前還沒有特別向陣中的資深投手請教什麼，主要專注調整狀況和身體，如果之後有遇到問題會主動提出。

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雄鷹隊友投手陳柏清去年入選世界12強棒球賽台灣隊，完成奪下世界冠軍榮耀，黃群稱讚陳柏清很厲害，雖然場上有遇到危機，但都可以把危機守下來、不會綁手綁腳，也希望可以向陳柏清學習、放開一點。

黃群回顧去年中職賽季，球季中遇到狀況會急、當下有點不知所措，但經過整季的磨練，現在已經可以知道怎麼調整狀況，隊友知道他入選資格賽集訓名單也有鼓勵他、叫他加油。（編輯：龍柏安）1140205

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