WBCQ台灣首場熱身賽投、打佳 曾總讚二游搭配流暢

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）WBCQ台灣隊今天與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽勝出，談到首場對外熱身賽整體表現，賽後總教練曾豪駒表示，整體投、打都做得還不錯，二游搭檔林子偉、張育成搭配也很流暢。

為了讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊更早進入實戰狀況，中職安排台灣隊在今天、明天與韓職樂天巨人隊在台北大巨蛋打2場熱身賽，今天首場台灣隊以4比3獲勝。

台灣隊此戰推出7名投手，其中陳宇宏、王柏傑是台鋼雄鷹隊的支援投手，另外呂詠臻、黃群、伍祐城、陳韻文、陳柏豪先後登板。談到今天投手群狀況，賽後曾豪駒表示，「有按照教練團設定，整體投球沒有讓打者輕鬆上壘、投出保送，投手勇敢去對決、危機也有化解，沒有過多閃躲」。

打擊方面則是敲出6支安打，其中吳念庭、高宇杰各敲出2支安打。曾豪駒指出，打線今天在設定、選擇上做得不錯，選到了8次保送，揮空率也沒有很高，整體串聯度還可以，不過還可以更好。

守備部分，今天內野搭配流暢，策動了4次雙殺，其中二壘、游擊搭檔林子偉和張育成默契佳，對此曾豪駒說：「育成、子偉都有經過大聯盟洗禮，搭配起來很流暢，整體配合從第1天練習開始就很有默契，希望往後可以持續下去。」

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不過外野手宋晟睿今天出現2次守備瑕疵，最後都記錄為安打，曾豪駒指出，「雖然判斷上有稍微慢一點，不過安打成分還是比較高」。

經過首場對外實戰，曾豪駒表示，感謝超過2萬名觀眾到場加油，「讓我們感受這種強度，整體看起來大家比較有輸贏的氛圍，今天有達到效果，樂天巨人也派出最好的投手，希望明天有更好表現」。明天第2戰台灣隊將由李東洺先發登板。（編輯：方沛清）1140212