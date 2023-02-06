世界棒球經典賽台灣隊成軍 林岳平：打出驕傲一戰

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽台灣隊成軍記者會今天舉行，總教練林岳平坦言名單的取捨有掙扎，也相信入選的選手都是目前國內最好的球員，希望可以帶領團隊闖出感動、打出令球迷驕傲的一戰。

2023年世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台中開打，今天台灣隊成軍記者會公布正選30人名單，總教練林岳平表示，投手張奕因傷退出組訓，昨天跟教練團討論30人名單時，確實有點掙扎，也希望沒有入選的、正在一起集訓的球員們可以包容，離比賽正式開打還有約1個月的時間，如果期間有人受傷，會從沒有入選的這些球員中遞補。

林岳平表示，此次選出的30人正選名單，相信都是目前國內最好的選手，大家都很有拚勁，也都是年齡和狀態正在巔峰的球員，接下來的訓練，希望球員可以努力，大家一起闖出感動，打出令球迷驕傲的一戰。

記者會上，經典賽台灣隊隊長王威晨表示，非常相信團隊，「我們不畏懼、會更努力，全力以赴，拿下每一場勝利，要前進日本、前進美國。」

內野手林子偉國際賽經驗豐富，他表示，可以入選此次正選名單很開心，希望大家可以不留實力、發揮極限，「讓我們每一場比賽都可以漂亮的結束。」

投手江少慶上一屆也有參加經典賽，他表示，相信大家看上一屆的比賽都很感動，這次的經典賽，會為國家爭取更多的勝利、感動全台灣。

投手黃子鵬是首度參加經典賽，他表示，先前有聽到中信兄弟學長周思齊勉勵學弟的話，「經典賽是要來贏球的、不是來學習的」，也提到自己會記住這句話，會好好訓練、想辦法把狀態和氣勢拉到最高。（編輯：張雅淨）1120206