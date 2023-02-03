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張奕肩膀發炎退出經典賽台灣隊 嘆無比沮喪

2023/2/3 17:11（2/3 17:24 更新）
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日本職棒西武獅隊台灣投手張奕3日宣布因為肩膀發炎，選擇退出此次世界棒球經典賽台灣隊。（中央社檔案照片）
日本職棒西武獅隊台灣投手張奕3日宣布因為肩膀發炎，選擇退出此次世界棒球經典賽台灣隊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）日本職棒西武獅隊台灣投手張奕因右肩不適今天被分配到二軍，隨後張奕發文宣布因為肩膀發炎，選擇退出此次世界棒球經典賽台灣隊，「這個結果讓我感到無比沮喪。」

根據日本媒體今天報導指出，西武獅隊投手張奕今天變更春訓分組到B班（二軍），原因是右肩狀況不好。

隨後張奕在個人粉絲專頁上發文表示，「昨天因肩膀緊繃，經過精密檢查後，確認為肩膀部分發炎，跟球隊商量後，只能退出本屆的經典賽，這個結果讓我感到無比沮喪，對於我非常想要為台灣效力的心從來沒有改變，只要有為國效力的機會我就全力以赴。」

張奕表示，希望大家能夠理解球隊的保護機制，讓他可以專注在傷勢的恢復，來面對新的賽季。

張奕也說：「在未來我將以最好的狀況回到球場上，回報給所有支持我的每一個你們。」張奕也感謝經典賽台灣隊總教練林岳平等教練團，「特別抽空在休賽季的時候親自邀請，本屆的經典賽我只能以場上第十人的身份跟大家在一起為台灣加油，期望能夠創造佳績，前進東京。」

台灣隊總教練林岳平則透過中職表示，「昨天就有收到西武球團通知張奕在練習後肩膀不舒服，經過檢查後有發炎，西武球團的方式是降二軍，以降低張奕的投球強度，今天張奕正式退出組訓，會從現有選手組成最後投手團隊，不會另行補人。」（編輯：龍柏安）1120203

#張奕發文
#林岳平
#經典賽台灣隊
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