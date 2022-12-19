張奕披西武獅47號球衣 分享心境從遲疑到興奮

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）作為自由球員補償，台灣旅日好手張奕被西武獅隊指名，今天舉行加盟記者會，選定背號47號，他分享心境的轉變，從遲疑到對未來感到興奮，期許自己成為獅隊布局投手戰力。

原效力日職埼玉西武獅隊的捕手森友哉行使自由球員權利，轉隊至歐力士猛牛隊，作為球員補償，西武隊指名台灣28歲投手張奕，張奕新球季將披上西武隊球衣。

西武獅隊今天替張奕舉行加盟記者會，張奕分享，聽到被指名的消息時，有「我可以嗎？」這樣遲疑的想法，但現在對未來感到興奮的情緒更多。

被問起對於新東家西武隊的印象，張奕表示，先前有對戰過幾次，不好對付的打者很多，「大概從1棒到9棒都是。」

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西武隊投手平良海馬明年球季改定位先發，西武獅隊要補強牛棚投手戰力，張奕也希望可以回應西武獅隊的期待，以布局投手的角色活躍。張奕最快球速可達157公里，還有可以製造速差的指叉球當作武器。

對於明年世界棒球經典賽，張奕先前已表態有意願披上國家隊戰袍，他也表示，個人立場是希望可以代表台灣出賽，相信會成為很好的經驗，對於成為西武獅隊的戰力也有加分作用。（編輯：張雅淨）1111219