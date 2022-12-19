更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／世足決賽兩樣情 梅西喜收金盃、姆巴佩錯失冠軍頹坐場邊
首頁 / 運動

張奕披西武獅47號球衣 分享心境從遲疑到興奮

2022/12/19 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北19日電）作為自由球員補償，台灣旅日好手張奕被西武獅隊指名，今天舉行加盟記者會，選定背號47號，他分享心境的轉變，從遲疑到對未來感到興奮，期許自己成為獅隊布局投手戰力。

原效力日職埼玉西武獅隊的捕手森友哉行使自由球員權利，轉隊至歐力士猛牛隊，作為球員補償，西武隊指名台灣28歲投手張奕，張奕新球季將披上西武隊球衣。

西武獅隊今天替張奕舉行加盟記者會，張奕分享，聽到被指名的消息時，有「我可以嗎？」這樣遲疑的想法，但現在對未來感到興奮的情緒更多。

被問起對於新東家西武隊的印象，張奕表示，先前有對戰過幾次，不好對付的打者很多，「大概從1棒到9棒都是。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

西武隊投手平良海馬明年球季改定位先發，西武獅隊要補強牛棚投手戰力，張奕也希望可以回應西武獅隊的期待，以布局投手的角色活躍。張奕最快球速可達157公里，還有可以製造速差的指叉球當作武器。

對於明年世界棒球經典賽，張奕先前已表態有意願披上國家隊戰袍，他也表示，個人立場是希望可以代表台灣出賽，相信會成為很好的經驗，對於成為西武獅隊的戰力也有加分作用。（編輯：張雅淨）1111219

#張奕最
#日職埼玉西武獅隊
#西武隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族