張奕新球季改效力西武：用百分百力量回報

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）根據日媒報導，原效力西武獅隊捕手森友哉轉隊至歐力士猛牛隊，作為球員補償，西武隊指名台灣投手張奕，張奕在粉絲團表示，「會用百分之百的力量回報給支持我的每一個人。」

根據日媒報導，原本效力日本職棒埼玉西武獅隊的捕手森友哉行使自由球員權利，將轉隊回家鄉球隊歐力士猛牛隊，作為球員補償，西武獅隊指名歐力士隊台灣投手張奕，張奕新球季將轉效力西武獅隊。

28歲的張奕2018年棄打從投，2019年轉正式球員（支配下球員）並完成一軍初登板，本季一軍出賽15場，沒有勝敗成績，投22.2局失掉9分（6分責失分），防禦率2.38；11月中歐力士隊和張奕更新合約，張奕明年推定加薪300萬日圓、年薪為1200萬日圓（約新台幣266萬元）。

獲得西武隊指名，張奕也透過臉書粉絲團表示，感謝歐力士球團這6年來的栽培，也感謝球團教練和工作人員的照顧，「沒有歐力士就沒有現在的我，接下來我將到埼玉西武獅隊效力，在此謝謝西武球團的肯定，我一定會繼續努力，用百分之百的力量回報給支持我的每一個人。」

張奕透露，目前仍在日本自主訓練，希望明年1月可以跟大家在台灣相見，也感謝球迷的支持。（編輯：張雅淨）1111215