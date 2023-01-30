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王柏融赴日加入火腿隊春訓 2月中投入經典賽集訓

2023/1/30 12:54（1/30 13:46 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）旅日台灣好手王柏融去年底與火腿隊簽下育成球員合約，今天啟程赴日參加春訓、備戰日職生涯第5個球季；王柏融也有被選入世界棒球經典賽台灣隊集訓名單中，預計2月中投入集訓。

「大王」王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年總額4億日圓的合約，2019年展開旅日生涯，去年球季再獲得1年續約，但去年球季一軍出賽機會少。

王柏融去年整季一軍出賽僅15場，總計32打數敲出2支安打，打擊率0.063，季後退團，去年底再跟火腿簽下育成球員合約，選擇背號199、續留日職打拚。

火腿隊春訓預計從2月1日開始，王柏融被分在二軍春訓名單中，經紀公司今天也發布訊息表示，王柏融上午啟程前往沖繩與球隊會合，展開春訓、備戰新球季和接下來的經典賽。

世界棒球經典賽分組預賽將於3月8日在台灣開打，王柏融有被選入台灣代表隊36人集訓名單中，台灣隊已經於昨天在斗六棒球場展開集訓，名單內的旅日球員王柏融、張奕、宋家豪和吳念庭預計2月中才會陸續加入集訓。（編輯：張芷瑄）1120130

旅日台灣好手王柏融2022年底與火腿隊簽下育成球員合約，30日啟程赴日參加春訓、備戰日職生涯第5個球季。（悍創運動經紀提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月30日
旅日台灣好手王柏融2022年底與火腿隊簽下育成球員合約，30日啟程赴日參加春訓、備戰日職生涯第5個球季。（悍創運動經紀提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月30日
#王柏融
#火腿隊
#張奕
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