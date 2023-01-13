經典賽集訓名單17名投手 張奕定位長中繼

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界棒球經典賽台灣隊36人集訓名單今天正式出爐，由於經典賽規定正選名單至少帶14名以上投手，加上有球數及隔場限制，集訓名單有17名投手；另外張奕設定在長中繼。

在36人集訓名單中，投手多達17人，林岳平說明，主要是經典賽強制規定正選30人名單中一定要有14名投手以上，「我們就以14個投手再加3個去做備選，目前會有8個先發投手。」

不過林岳平指出，原本設定日職西武獅隊的張奕是先發投手，但西武球團希望他今年球季是後援，所以設定他擔任長中繼角色。另外終結者部分，林岳平欽點日職樂天隊的宋家豪是優先人選，不過中職的呂彥青、曾峻岳、李振昌也都是人選。

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這次經典賽投手使用限制嚴格，球數、隔場都有規定，林岳平指出，一任投手必須至少面對3名打者，意即無法使用「一人左」調度。另外，先發投手在第一輪單場最多投65球，投超過50球要隔4天，連續出賽2場隔1天，牛棚投手投30球隔1天，「我們會從這些遊戲規則中擬定出調度」。

美職響尾蛇隊的左投林昱珉沒有在名單中，林岳平說明，林昱珉在這次名單中是算是「第37人」，因為他可以回台灣集訓的時間在2月初，沒有辦法掌握到他的狀態，因此最後選擇中職富邦悍將左投陳仕朋，「過往他在季賽當中表現優異，而且一開始集訓就可以觀察他的狀態。」（編輯：吳協昌）1120113