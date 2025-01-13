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雄鷹顏郁軒自培2年半轉正式 擺脫自卑感正視成功

2025/1/13 13:30（1/13 14:29 更新）
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25歲野手顏郁軒（前）是中職台鋼雄鷹隊創隊元老之一，自主培訓2年半，2024年底收到轉正式球員通知，褪下3位數背號改穿5號球衣，擺脫自卑感學會正視成功。他13日在開訓典禮上說出心願「穩定出賽」。中央社記者張新偉攝 114年1月13日
25歲野手顏郁軒（前）是中職台鋼雄鷹隊創隊元老之一，自主培訓2年半，2024年底收到轉正式球員通知，褪下3位數背號改穿5號球衣，擺脫自卑感學會正視成功。他13日在開訓典禮上說出心願「穩定出賽」。中央社記者張新偉攝 114年1月13日
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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）顏郁軒是中職台鋼雄鷹隊創隊元老之一，自主培訓2年半，去年底收到轉正式球員通知，褪下3位數背號改穿5號球衣，擺脫自卑感學會正視成功，自評打擊型態有力量、穩定性要加強。

25歲野手顏郁軒2022年以自主培訓球員身分加入台鋼雄鷹隊，去年在二軍出賽68場，總計184打數敲出49支安打，包括4發全壘打，打擊率2成66，季後也有打亞洲冬季棒球聯盟賽事，年底轉正式球員，從原本的003號球衣改穿5號球衣。

顏郁軒表示，收到轉正式球員通知有鬆一口氣的感覺，「心中大石頭放下來，感覺努力得到回報、付出得到收穫」。

顏郁軒感謝家人和教練團的鼓勵，他點名3名最感謝的人，包括當時在「訓練組」時負責訓練的教練蔡昱詳，在過程中聊了很多，「每句話都很激勵人心」。

顏郁軒也感謝先前曾在雄鷹隊自行培訓的球員、現效力富邦悍將的投手張奕，回憶某次一起練球，張奕主動找他聊天，當時遇到打擊的低潮，張奕分享看到的東西提醒他，「讓我感覺有被關心到。」

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顏郁軒並感謝曾任雄鷹隊防護員的黃繼柔，某次打出全壘打，回到休息區隊友起哄，顏郁軒笑著說「那是風吹的」，但黃繼柔要他「正視成功」，他才意識到，之前總把失敗看得太重，卻容易把成功歸於運氣，這句話也讓他重新思考。

褪下3位數背號，穿上代表正式球員的5號球衣，顏郁軒坦言過去有點自卑感、感覺低人一等，現在不會有這種感覺，新球季目標，不管在一軍、二軍都可以一穩定出賽，因為能穩定出賽就代表可以有強大的心裡素質和健康的身體。（編輯：管中維）1140113

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