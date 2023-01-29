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從鋼鐵恰成經典賽教練 彭政閔：為國效力都一樣

2023/1/29 12:45（1/29 13:26 更新）
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前中華職棒球星彭政閔從2013年經典賽肉身擋球「鋼鐵恰」到2023年經典賽成教練團成員，過了10年身分不同但他直言「為國家效力都是一樣的」，成為教練後不斷學習新知，盼能多累積經驗。中央社記者謝靜雯攝 112年1月29日
前中華職棒球星彭政閔從2013年經典賽肉身擋球「鋼鐵恰」到2023年經典賽成教練團成員，過了10年身分不同但他直言「為國家效力都是一樣的」，成為教練後不斷學習新知，盼能多累積經驗。中央社記者謝靜雯攝 112年1月29日
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（中央社記者謝靜雯斗六29日電）彭政閔從2013年經典賽肉身擋球「鋼鐵恰」到2023年經典賽成教練團成員，過了10年身分不同但他直言「為國家效力都是一樣的」，成為教練後不斷學習新知，盼能多累積經驗。

「恰恰」彭政閔2013年世界棒球經典賽出賽，守備時肉身擋球獲得「鋼鐵恰」的封號，也是許多台灣球迷國際賽印賽深刻的一幕，此次世界棒球經典賽台灣隊集訓名單中22歲的野手郭天信也有提到，對於彭政閔肉身擋球印象深刻。

今天經典賽台灣隊在斗六棒球場開訓，彭政閔以打擊教練身分出席，他表示2013年到現在已經10年了，這批球員很多是從18歲看經典賽到現在28歲要站上經典賽舞台，相信這10年內也看過、經歷過很多比賽。

彭政閔表示，球員在26至28歲這個年紀，技術上都已經成熟，陣中也有相對年輕的球員，但相信資深的球員會帶著年輕的球員走。

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被問起這次參加經典賽有沒有不同的感受，彭政閔表示「為國家效力都一樣，不管是當球員還是教練，沒有什麼不同，差異應該就是這次不用上場打」，不管身分是什麼都會有壓力，盡最大的能力想辦法幫助球隊。

彭政閔卸下球員身分後擔任中職中信兄弟隊副領隊和農場總監，也有到美國進修，他表示去美國主要是上一些教練課程，現階段還有很多東西需要學習，這些年下來雖然有累積一些東西，「但學無止境，有機會學習新的東西就去學。」（編輯：李錫璋）1120129

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