經典賽投手聽王建民建議捨吳哲源 林岳平：他狀態不在巔峰

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世界棒球經典賽6日舉行台灣隊成軍記者會，總教練林岳平解釋，因為牛棚教練王建民建議，吳哲源（圖）狀態不是在巔峰，與其他右投手比較後割捨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽今天舉行台灣隊成軍記者會，總教練林岳平解釋投手群取捨，因為牛棚教練王建民建議，吳哲源狀態不是在巔峰，與其他右投手比較後割捨，林凱威則是考量對於左打壓制力。

世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台灣台中開打，今天成軍記者會公布30人正選名單，投手群割捨中信兄弟吳哲源、味全龍隊林凱威。

總教練林岳平會後受訪表示，投手群的抉擇有跟投手教練討論，加上牛棚教練王建民是吳哲源母隊教練，對於吳哲源非常了解，王建民表示吳哲源目前狀況不像是巔峰時期的好，加上他的身高、球速、球的角度相對弱勢，再與其他右投先發投手相較下先割捨。

至於林凱威，林岳平表示，林凱威的滑球最受大家討論，陣中也有蠻多滑球見長的投手，林凱威的滑球比較平，加上對於左打的壓制力有落差，所以選擇留下其他球路類似的投手。

台灣隊此次總計帶14名投手，目前規劃7人先發、7人後援，每場比賽預計都會準備雙先發，林岳平表示，投手群如果多帶就會壓縮外野手，昨天練完球後教練團針對名單有初步的想法，今天早上選訓會議上正式確定。

經典賽台灣隊正選名單投手總計14人，包括旅日球員宋家豪、旅美球員鄧愷威，中職球員曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、李振昌。（編輯：陳仁華）1120206