王威晨打經典賽扛台灣隊長重責：會再找隊友談心

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽台灣隊今天舉行成軍記者會，王威晨再披國家隊戰袍，但身分不同須扛起隊長重責，他表示會再與台灣隊球員談心，希望大家不要畏懼、打出感動的比賽，帶著所有人期待晉級。

世界棒球經典賽今天成軍記者會，公布正選30人名單，台灣隊長王威晨2019年打過世界12強棒球賽，此次再打經典賽，他表示兩個比賽都是很盛大賽事，唯一不同的地方是自己這次擔任隊長、職位不同，但心態、準備方式都大同小異。

今天公布正選名單，母隊中信兄弟投手吳哲源、內野手岳東華被割捨，另外投手林凱威、捕手戴培峰和外野手林安可也沒有在正選名單中。

王威晨表示，只要有被選入大名單球員能力都很好，沒有被放入正選名單一定是因為功能性重疊，教練團有所取捨，絕對不是能力問題。

王威晨表示，接下來會再找時間跟台灣隊成員聊天談心、溝通交換意見，希望可以不要畏懼、打出感動的比賽，全力以赴，把這樣的信念和想法傳達給大家，團結一心，帶著所有人期待一起晉級，前進日本東京（複賽）、前往美國邁阿密（決賽）。（編輯：陳仁華）1120206