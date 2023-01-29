難忘2013年經典賽氛圍 高志綱：一顆球決定勝負

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棒球經典賽台灣隊4名捕手僅高宇杰近期有大賽經驗，首席兼捕手教練高志綱（圖）認為4人都是母隊主力，有各自對棒球的理解；台灣隊29日在斗六棒球場展開集訓，高志綱表示，難忘2013年經典賽氛圍，強調「一顆球決定勝負」。中央社記者謝靜雯攝 112年1月29日

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（中央社記者謝靜雯斗六29日電）棒球經典賽台灣隊4名捕手僅高宇杰近期有大賽經驗，首席兼捕手教練高志綱認為4人都是母隊主力，有各自對棒球的理解；高志綱難忘2013年經典賽氛圍，強調「一顆球決定勝負」。

2023年世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場展開集訓，此次集訓捕手4人，分別是吉力吉撈．鞏冠、戴培峰、林岱安、高宇杰，高宇杰是2019年世界12強棒球賽國手。

台灣隊首席兼捕手教練高志綱過往是國家隊主力捕手，談起此次的捕手戰力，雖然只有高宇杰有近期大賽經驗，但這4人在母隊都是數一數二的球員，也是主戰捕手，相信例行賽經驗累積，對於比賽的判斷有自己的想法，可以將對棒球的理解帶到國際賽。

高志綱有感而發，國際賽最大的差異就是「一顆球決定整個盃賽的成績」，高志綱回顧過往經典賽經歷，直言最難忘的是2013年經典賽，「那種比賽氛圍、不甘願的氛圍，真的是一顆球決定整個賽事」。

被問起是不是與日本隊比賽時，關鍵時刻被日本盜壘，高志綱苦笑那是被情蒐，但也再三強調，國際賽失敗和犯錯的空間少，「一個想法、一個play、一顆球就決定整個比賽的成績」，這部分會特別提醒捕手群，細膩的判斷、反應，相信大家想法都一樣，不想要失誤、不想要犯錯，帶著這樣的心情在場上比賽。

高志綱表示，吉力吉撈．鞏冠會讓他蹲捕，他有旅美資歷，有與中南美洲球員交手的經驗，有好的想法會拿出來討論溝通，還具有一定的打擊優勢。

高志綱表示，捕手群的部分首先要觀察身體狀況，能不能在3月就把身體調整到可以面對這麼高張力的比賽，需要觀察訓練，再來就是與投手群的互動溝通和表達的順暢度，都是觀察的重點。（編輯：李錫璋）1120129