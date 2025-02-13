WBCQ熱身賽呂詠臻先發前很緊張 有做到好球帶課題

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）WBCQ台灣隊投手呂詠臻昨天在台韓交流賽先發1.2局失1分，他今天表示，因為很久沒有先發，得知要先發有點緊張，第2局雖沒守下分數，不過給自己進攻好球帶的課題有做到。

為讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊提早適應比賽強度，在昨天、今天於台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打交流賽。台灣隊昨天由呂詠臻先發，用20球投1.2局，第1局演出3上3下；第2局則被敲出3支安打，失掉1分。

由於呂詠臻平常在例行賽都是中繼、後援，他今天受訪時笑說：「得知要先發的時候很緊張，因為很久沒有以先發調整了，雖然是短局數，但這個儀式感很久沒有了，不過還是做平常的熱身、訓練。」

昨天第一次在實戰與捕手高宇杰搭配，呂詠臻提到，這幾天高宇杰給人感覺很穩重、很溫暖，「像昨天壘上有人時投了2顆壞球，我想要壓低位置，但小高提醒我按照原本樣子去丟球就好，這句話對我來說幫助滿大的。」

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談到昨天投球狀況，呂詠臻指出，昨天給自己的課題是積極進攻好球帶，第1局很順利，不過第2局可能對方打者知道會塞好球帶，就被接連敲出安打，「最後一個出局數沒有守下來有點可惜，但昨天進攻好球帶的功課，很有收穫。」

呂詠臻也提到，他從去年休賽季約11月中開始就進行增重計畫，到現在已增重7公斤，「目前身體感覺更強壯了，主要是盡量多吃、多補充營養素，在這裡（台灣隊）也認識了營養師，一起做飲食討論。」（編輯：陳仁華）1140213