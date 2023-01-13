台灣隊野手工具人多 透過集訓選出30人名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界棒球經典賽台灣隊36人集訓名單今天正式公布，會透過集訓選出30人參賽名單，野手名單中有許多守備工具人，讓教練團調度更靈活；另外陳子豪沒有入選是因手腕傷勢。

台灣隊預計在2月6日繳交30人正式名單，針對今天出爐的36人集訓名單，台灣隊總教練林岳平表示，「我們必須透過集訓來篩選，有6個是儲備人員，這些儲備人員也會跟著我們一起集訓，等到2月中，日職球員都報到後繼續往比賽做準備，這之間有受傷的會從這6人裡面做替換」。

36人集訓名單中投手占17人、野手19人。野手部分，像是張育成、吳念庭等選手都是守備工具人，甚至不乏內外野都可守的林子偉、林立、岳東華等人，調度上可以十分靈活。林岳平說：「內野手裡面只有江坤宇、王威晨、范國宸是單一守位，其他都具備第2、第3守位，會透過集訓磨出最佳陣容。」

中職中信兄弟的主力外野手陳子豪並沒有入選名單，對此林岳平指出，「陳子豪原本在我們名單內，他第一時間是願意的，但他經過球團的醫療安排後，婉拒了我們的邀請，因為他的手腕有一些傷勢，休息時間要拉長，所以集訓時間可能會調整不及。」

至於兄弟的內野手許基宏沒有入選，林岳平說明單純是戰力上選擇；捕手部分有吉力吉撈．鞏冠、戴培峰、林岱安、高宇杰等4人，中職5隊只有樂天桃猿的主力林泓育沒有入選，林岳平說明：「林泓育的狀況和陳子豪是相同的，徵詢他之後說因為身體傷勢，狀態上集訓時沒辦法調整到位。」（編輯：陳政偉）1120113