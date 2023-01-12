世界棒球經典賽預賽3/8台中登場 預估投入1500人力

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世界棒球經典賽（WBC）3月開打，A組預賽在台中洲際棒球場舉行，台中市長盧秀燕（中）12日舉行跨機關協調會議。台中市運動局長李昱叡（左起）、中信兄弟總教練林威助、台中市成棒隊總教練鄭達鴻（右起）、WBC主席史莫爾（Jim Small）與會。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年1月12日

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕今天邀WBC主席史莫爾（Jim Small）等開跨機關協調會議，預估賽事期間投入相關人力達1500人。

盧秀燕邀史莫爾、中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊總教練林威助、台中成棒隊總教練鄭達鴻、中華民國棒球協會及悍創運動行銷股份有限公司等相關合作單位在台中市政府推動跨機關協調會議。

中市府運動局預估現場球迷超過10萬人次，在整體城市行銷與觀光體驗將積極推動市府各局處整合，於交通便利、城市外交及觀光美食等架構下，希望在台中完美執行WBC。

盧秀燕會中表示，中市府將帶著滿滿誠意辦好賽事，期望賽事期間讓台中被世界看見，並給現場球迷最佳觀賽體驗。

WBC分A到D組分組賽，各組取前2名晉級8強賽；A組預賽有台灣隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利隊和巴拿馬隊，將從3月8日舉行到12日。（編輯：李明宗）1120112