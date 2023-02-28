林智勝7年前棒打古巴 經典賽前找戴斯潘敘舊合照

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（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒味全龍隊今天在新莊棒球場對上世界棒球經典賽古巴隊，其中龍隊的林智勝曾在2015年12強賽對上古巴隊時，敲出致勝3分砲，今天他特別找古巴隊的戴斯潘敘舊合照。

賽前龍隊的林智勝與古巴隊的第4棒戴斯潘（Alfredo Despaigne）合照，林智勝也在個人臉書上發文表示，「很開心賽前有機會跟古巴隊長交流一下，他還記得當年有個二壘手砲擊古巴，希望今天能讓他再目睹這一幕。」林智勝曾在2015年世界12強棒球賽棒打古巴，敲出一發致勝超前3分砲。

戴斯潘日前受訪時就提到對林智勝有印象，林智勝今天接受媒體訪問時表示，「很開心還有機會打古巴，滿興奮的，而且這麼久沒有打古巴隊，心血來潮就找他講一下話，還滿好玩的。」林智勝認為，這次古巴隊整體戰力不錯，尤其是投手。

雖然是熱身賽，不過林智勝要再度對上古巴，讓球迷非常期待。林智勝說：「知道很多球迷喜歡看，但我就盡力，畢竟時光背景不同，年紀也大了7歲。」

古巴隊今天的先發投手是日職中日龍隊的羅德里奎茲（Yariel Rodriguez），林智勝指出，昨天有看了他的投球影片，是滿強的投手，「就當國際賽打，好球就揮棒，陌生投手你不知道他的變化球角度，可以揮擊的就盡全力揮擊。」（編輯：張雅淨）1120228