葉君璋點經典賽台灣隊優勢 不擔心郭天信狀況

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（中央社記者楊啟芳新北28日電）世界棒球經典賽古巴隊今天要對上中職味全龍隊，龍隊總教練葉君璋認為，台灣隊確實有地主優勢，選手可以比較早調整狀況。至於狀況不佳的子弟兵郭天信，葉君璋並不擔心。

古巴隊從26日開始在新莊打3場熱身賽，不過首場比賽以1比2不敵富邦悍將，昨天再以1比3連2場敗給悍將。古巴隊今天在中午對上味全龍隊，效力日職中日龍隊的羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）先發，對上龍隊先發投手郭郁政。

談到古巴隊的實力，龍隊總教練葉君璋透過場邊觀察表示，「有速度、會玩球，有一定水準，但沒辦法從熱身賽看出什麼特別的。」雖然古巴隊還有大聯盟選手尚未來台灣，不過葉君璋認為，「不是說誰來打就一定比較好，來之後有沒有調整好，這是比較重要的，這種比賽就是這樣。」

葉君璋指出，台灣隊有地主優勢確實比較有利，因為比較早集訓、調整，選手容易進入狀況，教練也比較容易掌握球員狀態，「像其他國家，教練應該比較難掌握選手狀況，這是真的有差，這種比賽很難講。」

至於台灣隊陣中龍隊球員的狀況，葉君璋指出，投手王維中看得出來狀況不錯，今年明顯調整速度比往年快。

郭天信則是在熱身賽打擊狀況不佳，跑壘時還遭到牽制出局，葉君璋表示，「看得出來他很想要表現，想太多了，但到了真正比賽之後就不會再去想，現在是因為熱身賽有空去想，這都很正常。」郭天信在網路上遭到批評，葉君璋指出，之前就有提醒過選手，狀況好的時候再去看網路評論。

經典賽結束之後，葉君璋表示，會先讓國手們休息一下，「高張力比賽之後，不管是精神、身體應該都會有一些疲勞。」（編輯：張雅淨）1120228