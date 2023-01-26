王威晨接經典賽隊長很感動 盼破爸爸3連霸紀錄

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中華職棒中信兄弟隊長王威晨被欽點擔任世界棒球經典賽隊長，他26日在屏東中信園區受訪表示，今年春訓的重點就是放在經典賽集訓。中央社記者張新偉攝 112年1月26日

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（中央社記者楊啟芳屏東26日電）中職中信兄弟王威晨被欽點擔任世界棒球經典賽隊長，他今天表示，今年春訓重點就是放在經典賽集訓；另外，他期許本季可以往爸爸的3連霸紀錄邁進，甚至一直連霸下去。

31歲的王威晨自2021年開始擔任兄弟隊長，前2年都帶領球隊拿下冠軍，今年繼續擔任兄弟隊長。王威晨的領袖特質也被經典賽台灣隊總教練林岳平看見，欽點王威晨擔任台灣隊長。

回想起當下接到通知，王威晨說：「一開始我沒有想到能不能當隊長，只想說能不能入選正式名單，後來接到電話說有入選，而且教練團希望我可以當隊長，真的嚇一跳，當下就說我願意，也沒有思考就說了，腦袋一片空白。」

王威晨笑說，當時掛掉電話後回想，「真的覺得很感動，居然有機會可以當（台灣隊）隊長」。

目前王威晨的經紀公司已經與兄弟談過一次合約，雖然還沒有結果，但他表示，今年春訓的重點會先放在2天後開始的經典賽集訓，其他不會去多想。不過他也說：「去年我也是滿努力的，希望有一個好的合約。」

另外，王威晨也分享今年另一個目標，由於父親王光輝曾經歷過兄弟象3連霸王朝，目前兄弟已經2連霸，「我們現在差一步，我比較不容易滿足，希望可以破他的紀錄，可以打造另一個王朝，甚至4連霸、5連霸，繼續連霸下去。」（編輯：管中維）1120126