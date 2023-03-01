中職4/1洲際打開幕戰 林智勝4/2客場拚300轟紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒今天公布2023年例行賽賽程表，開幕戰4月1日在洲際棒球場開打，由中信兄弟迎戰樂天桃猿，味全龍隊本季首戰為4月2日客場與兄弟隊交手，林智勝續拚300轟里程碑。

中職今天公布例行賽賽程表，4月1日開幕戰組合為去年總冠軍戰組合，由中信兄弟在主場台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟2日繼續留在主場迎戰味全龍隊，樂天桃猿隊則回到主場樂天桃園棒球場與富邦悍將交手。

味全龍隊41歲老將林智勝去年球季敲出10發全壘打，中職生涯全壘打數累積達299轟，龍隊本季首戰為4月2日，林智勝就有機會挑戰完成300轟里程碑。

中職今年球季開幕週適逢清明連假，4月3日統一獅隊在主場台南棒球場迎戰兄弟隊，富邦悍將回到主場新莊棒球場與龍隊交手；悍將隊4、5日在新莊與樂天桃猿打2連戰，統一獅隊移師澄清湖棒球場依序與兄弟、龍隊交手；龍隊主場開幕戰為7日在天母棒球場迎戰兄弟隊。

今年中職例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場，今年花蓮、台東也有安排賽事，5月2日至5日獅隊將以花蓮棒球場為主場與兄弟打1戰、龍隊3連戰。

味全龍隊花蓮主場賽事為5月19日至21日與統一獅打3連戰，兄弟隊7月25日至27日在台東棒球場與獅隊打1戰、桃猿2連戰，統一獅8月2日至4日再度移師花蓮與兄弟打3連戰；本季花蓮棒球場共安排10場例行賽、台東棒球場有3場比賽。

今年中職例行賽事共安排在全台10座棒球場舉行，4月9日至5月14日間的週日賽事於下午2時5分開打，天母棒球場非假日開打時間調整至下午6時35分開賽。（編輯：張雅淨）1120301