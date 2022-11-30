林智勝首拿最佳指定打擊獎 證明還有競爭力

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2022中華職棒頒獎典禮30日在台北舉辦，味全龍隊40歲老將林智勝（圖）生涯首度獲選最佳指定打擊獎，他也感謝龍隊總教練葉君璋給機會，「可以拿下這個獎，證明自己還有競爭力。」中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊40歲老將林智勝首度拿下最佳指定打擊獎，睽違6年再出席頒獎典禮，林智勝感謝龍隊總教練葉君璋給機會，「可以拿下這個獎，證明自己還有競爭力」。

林智勝尋求更多出賽機會，今年改披味全龍隊球衣，在龍隊打出好表現，本季一軍103場出賽敲出104支安打、10發全壘打，不斷堆高個人全壘打紀錄，生涯累積299轟、距離300轟里程碑僅差1轟，單季打擊率3成。

林智勝過去曾拿過全壘打王、打點王、最佳9人游擊手、二壘手獎，是頒獎典禮上的常客，今年首度拿下最佳指定打擊獎，繼2016年後、睽違6年再出席頒獎典禮。

林智勝感謝總教練葉君璋給予出賽機會，讓他可以展現能力，可以拿下這個獎項不容易，競爭者也很多，「還好我沒有讓教練團失望」。

被問起拿下最佳指定打擊的意義，林智勝表示：「證明自己還有競爭力、跟年輕人沒有太大的落差」，他也知道近年外界有質疑的聲音，很多評論看一看就算了，可以打出成績、為球隊付出最重要。

林智勝今年打出好表現，也被認為是「東山再起獎」的人選之一，最後由富邦悍將野手王勝偉拿下，林智勝坦言有想過，但提到這個獎給王勝偉更適合，「他比我還要辛苦，去年真的完全沒有機會，今年王勝偉無論打擊、守備、跑壘都有好成績，展現超越他這個年紀的水平」。

林智勝也透露昨天有和王勝偉一起吃飯，「我有跟餐廳老闆介紹，這是我們中職今年東山再起獎得主」。（編輯：張芷瑄）1111130