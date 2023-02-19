曾仁和因腰傷不得已退出經典賽 直呼好不甘心

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職樂天桃猿投手曾仁和因為腰部傷勢，在17日確定退出世界棒球經典賽台灣隊，曾仁和昨晚發文表示，為了這次經典賽做了很多調整，最後不得已退出國家隊「真的好不甘心」。

曾仁和在11日台灣隊的實戰投打練習時身體出狀況，腰部有些微緊繃與不適，經醫療團隊與防護員討論過後，先安排檢查和治療，同時台灣隊也先召回中信兄弟投手吳哲源。經過台灣隊教練團討論後，基於保護選手考量，17日曾仁和確定退出台灣隊，由吳哲源遞補。

曾仁和昨晚在個人社群媒體發文表示，「為了這次的經典賽，我在季後做了很多很多的訓練及調整，集訓狀況感覺也滿好的，非常期待以最好的狀況來面對其他國家頂尖的打者。」

不過最後因為腰部傷勢趕不上比賽，不得已得做出退出台灣隊的決定，曾仁和說：「真的好不甘心呀！相信我的隊友們能帶著我的夢想大步前進，我也會打起精神來進行後續的治療以及訓練。」

遞補進台灣隊的吳哲源也發文表示，「能穿上中華隊戰袍是我這輩子的夢想，謝謝教練團及選訓委員的肯定，我會全力以赴去面對，希望土虱（曾仁和）能早日康復回到球場上。」（編輯：張雅淨）1120219