悍將熱身賽2連勝古巴 張進德、丘總分享對戰觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯、張新偉新北27日電）富邦悍將連2天自辦熱身賽與經典賽古巴隊交手2連勝，今天悍將隊張進德鎖定喜歡的球積極進攻、敲出陽春砲；悍將總教練丘昌榮、捕手張進德也提供對戰觀察給台灣隊參考。

世界棒球經典賽古巴代表隊提前來台備戰，昨天和今天都在新莊棒球場與富邦悍將交手，悍將隊捕手張進德昨天先發蹲捕，今天打指定打擊、2局敲出陽春砲、帶起球隊攻勢。

張進德表示，對戰想法就是放開打、鎖定喜歡的球積極攻擊，就會產生好的結果；張進德也分享這2戰的觀察，古巴隊前2棒打者桑托斯（Roel Santos）、古伊貝爾（Yoelkis Guibert）球棒控制能力不錯，右打者都是強拉型打者，但對變化球應變能力稍微沒有這麼好。

悍將隊今天由洋投肯特先發，總計用34球投3局，被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。

悍將隊總教練丘昌榮表示，肯特算是調整進度比較快的洋投，到球隊第一天練習就已經表示可以開始牛棚，球隊會選擇肯特除了是左投、控球好，數據上看來每年在小聯盟3A都至少可以投140局，有各種球路可以跟打者對決，目前也有慢慢呈現出來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被問起這2天對戰有沒有心得要跟經典賽台灣隊分享，丘昌榮表示，昨天登板中繼的中日龍隊投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）和今天中繼登板軟銀鷹隊的投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）都讓教練團驚豔。

丘昌榮表示，古巴隊陣中2名旅日投手，「無論直球、變化球都很到位，要從他們身上拿下分數不容易，前面幾局如果可以、要盡量取得分數」。至於打者，首棒打者桑托斯攻擊型態容易破壞投手的節奏，上壘速度也很快、是很稱職的第一棒。（編輯：方沛清）1120227