經典賽熱身賽洪瑋漢雙安演出 台鋼雄鷹擊敗荷蘭隊

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世界棒球經典賽6日在斗六棒球場進行的官辦熱身賽，中職新軍台鋼雄鷹隊靠著洪瑋漢（圖）雙安演出，包辦2打點、1得分，以4比2擊敗經典賽荷蘭代表隊。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月6日

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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽今天在斗六進行官辦熱身賽，中職新軍台鋼雄鷹隊靠著洪瑋漢雙安演出，以4比2擊敗經典賽荷蘭代表隊，洪瑋漢表示，跟頂尖選手對決很享受。

荷蘭隊在4局上率先展開攻勢，一壘有人時巴倫汀（Wladimir Balentien）一棒轟出2分砲；不過5局下雄鷹展開反攻，在對手出現失誤、保送後，曾宸佐、洪瑋漢接連敲出安打，攻下3分反倒取得領先；8局下洪瑋漢敲三壘安打後，靠著投手暴投跑回1分。

雄鷹先發投手陳柏清用69球投4局，僅被敲2支安打，包含一發全壘打，投3次三振、4次保送，失掉2分都是責失。之後張竣凱、許育銘、楊達翔、曾品洋接連登板都沒有掉分，最終雄鷹就以4比2奪勝。

荷蘭隊昨天在官辦熱身賽以1比2不敵富邦悍將，今天又輸球，吞下2連敗。

雄鷹隊第8棒洪瑋漢手感火燙，此戰敲出2支安打，包括一支三壘安打，包辦2打點、1得分。他受訪時表示，把自己跟球的感覺抓好，放開去揮擊，不會緊張、很享受，就當作在打國際賽的心情，「我上去打之前還會微笑，感覺跟頂尖選手較勁我也是可以的」。（編輯：唐聲揚）1120306