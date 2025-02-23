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經典賽資格賽西班牙25日可能再碰台灣 教頭：打出最好比賽

2025/2/23 15:20（2/23 15:41 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）西班牙隊今天擊敗南非隊，確定台灣將打25日比賽拚正賽門票。西班牙總教練普拉達表示，能直接取得排名第一最好，若需要再對上台灣也會全力表現。

經典賽資格賽西班牙隊首場比賽以12比5擊敗台灣，昨天與尼加拉瓜鏖戰至延長賽吞敗，今天投打發揮以9比1擊敗南非，戰績2勝1敗，南非隊確定淘汰。即使台灣今晚擊敗尼加拉瓜，比較失分率後，台灣仍需打25日比賽，今晚結果決定排名第一、直接取得正賽門票的隊伍，以及台灣隊25日的對手。

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西班牙隊總教練普拉達（Nelson Prada）賽後接受媒體聯訪表示，知道今晚比賽的影響，也知道西班牙隊想要取得排名第一的條件，球隊晚上會在飯店看比賽，直接取得排名第一、奪下經典賽正賽門票，當然是最希望的結果，但如果沒辦法，25日比賽也會全力打好。

至於25日可能再度碰上台灣隊，普拉達表示，一直帶著尊敬心態與台灣隊交手，知道台灣是世界冠軍的球隊，帶著謙虛的心情比賽，在首場與台灣比賽西班牙隊有好的發揮，若再碰頭希望可以打出最好的一場比賽。（編輯：張雅淨）1140223

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