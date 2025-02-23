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經典賽資格賽台灣隊0比6輸尼加拉瓜 25日與西班牙爭晉級

2025/2/23 22:43（2/23 22:54 更新）
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世界棒球經典賽資格賽台灣隊23日在台北大巨蛋迎戰尼加拉瓜，「國防部長」張育成（右）8局下半敲出長打，成功站上2壘。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
世界棒球經典賽資格賽台灣隊23日在台北大巨蛋迎戰尼加拉瓜，「國防部長」張育成（右）8局下半敲出長打，成功站上2壘。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天對上尼加拉瓜遭到壓制，且守備出現2次失誤，雖然火球男徐若熙、曾峻岳初亮相，不過最終仍以0比6落敗，25日將與西班牙決戰爭晉級。

台灣隊今天推出徐翔聖登板先發，1局上受到游擊手張育成失誤影響，接著被敲出2支安打、失掉2分；2局上雖也被敲2支安打，但沒有掉分。總計徐翔聖用48球投2局，被敲出4支安打，失掉2分含1分責失，送出1次三振。

陳宇宏在3局上登板後，演出5上5下，在4局上2出局後完美結束任務；接著由火球男徐若熙在本次賽會首度登板、火球連飆，投5顆球的球速分別為154、154、156、152、157公里，飆出三振，投0.1局無失分。

3局上，台灣隊換上投手陳宇宏（後）登板中繼，投1.2局沒有被打安打。中央社記者張新偉攝　114年2月23日
3局上，台灣隊換上投手陳宇宏（後）登板中繼，投1.2局沒有被打安打。中央社記者張新偉攝　114年2月23日
台灣投手徐若熙4局時中繼登板，成功抓下出局數、振臂吶喊。中央社記者翁睿坤攝 114年2月23日
台灣投手徐若熙4局時中繼登板，成功抓下出局數、振臂吶喊。中央社記者翁睿坤攝 114年2月23日

5局上登板的呂詠臻總計投1.2局，被敲出3支安打、投1次保送，失掉1分，另外送出3次三振；陳柏豪則是投1.1局，被敲出1支安打無失分；接著曾峻岳也是在本次賽會初登板，演出3上3下；最後陳韻文投0.2局掉3分，林維恩救火止血成功。

台灣隊打線此戰敲出6支安打，但都沒辦法突破分數，總計留下10個殘壘，遭到完封，終場台灣隊就以0比6落敗。

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本次賽會前3天賽程戰績，分別為尼加拉瓜3勝0敗、西班牙2勝1敗、台灣隊1勝2敗、南非0勝3敗，由尼加拉瓜取得分組第1、直接取得明年經典賽門票；分組第2、第3的西班牙及台灣隊則是要在25日賽事一決勝負，爭取最後一張門票。

今天台北大巨蛋一共湧入3萬5565名觀眾進場，另外25日賽事會加售票券，將於明日啟動售票。（編輯：戴光育）1140223

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6局上，尼加拉瓜跑者阿列古利亞（Benjamin Alegria）（前藍衣者）先盜上二壘，接著再靠台灣失誤跑上三壘。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
6局上，尼加拉瓜跑者阿列古利亞（Benjamin Alegria）（前藍衣者）先盜上二壘，接著再靠台灣失誤跑上三壘。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
8局下，張育成敲出左外野方向二壘安打，上壘後比出慶祝手勢。中央社記者翁睿坤攝 114年2月23日
8局下，張育成敲出左外野方向二壘安打，上壘後比出慶祝手勢。中央社記者翁睿坤攝 114年2月23日
台灣第3戰面對強敵尼加拉瓜，吸引3萬5565名球迷進場為台灣隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
台灣第3戰面對強敵尼加拉瓜，吸引3萬5565名球迷進場為台灣隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
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