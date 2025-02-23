WBCQ曾豪駒談徐若熙出賽是好消息 25日傾全力搶勝

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天不敵尼加拉瓜，25日要爭取最後一張晉級門票。賽後總教練曾豪駒表示，今天徐若熙登板對台灣是好消息，最後一戰對西班牙會傾全力搶勝。

台灣隊今天打線遭到完封，最終以0比6落敗，前3場戰績1勝2敗，尼加拉瓜則是3戰全勝、以分組第1率先搶下明年世界棒球經典賽的門票。第3名台灣隊則是要於25日與第2名西班牙對決，爭取最後一張晉級門票。

談到25日最終決戰，曾豪駒說：「期待25日可以傾出全力，每一個人都準備好，好好把仗打好，贏得勝利。」曾豪駒指出，台灣隊明天休兵1天、不會練球，讓球員自主活動練習。

雖然今天沒能奪勝，不過之前身體有狀況的徐若熙終於初亮相，且連飆5顆150公里以上火球，最快達到157公里。

曾豪駒表示，今天徐若熙可以出賽對台灣隊來說是好消息，「證明他是完全準備好的，這次讓他在2人出局時上場，讓他感受一下比賽氛圍，在高強度比賽下可以去適應壓力，畢竟他已經隔一段時間沒有出賽，確認一下身體狀況。」

此外，今天先發投手徐翔聖投2局失2分（1責失），曾豪駒指出，「翔聖整體控球品質維持得很好，對他未來是很好的經驗。」曾豪駒也提到今天陳宇宏的表現，「雖然他在第1場被掌握得比較好，但今天整個投球都有修正，看到他的成長。」

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曾峻岳今天也是初亮相，演出3上3下。曾豪駒認為，曾峻岳的狀況維持得不錯，「他也是4、5天沒登板了，在高強度之下第一次登板，看起來不錯。」而最後在第9局2出局陳韻文被打退場後，選擇推出林維恩登板，曾豪駒說明，主要是讓他不要休息太久時間。

相較於投手群表現，今天打線沒能攻下分數、留下10個殘壘。對此曾豪駒坦言，「這幾天看起來殘壘比較多，不過今天過程中有些擊球內容不錯，運氣比較不好，希望最後一場可以有效設定。」（編輯：蕭博文）1140223