徐若熙WBCQ登板全直球飆速157 身體沒問題

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊火球男徐若熙對尼加拉瓜中繼登板1打席，5球都直球最速157公里，他表示身體沒有緊繃感，25日將再對西班牙，直言對手攻擊慾望強、見招拆招。

火球男徐若熙賽前是台灣隊設定先發投手輪值人選，但直到今天對尼加拉瓜比賽才中繼登板，4局2人出局後接替投球，1個打席讓打者敲出投手方向飛球出局，5顆直球都超過150公里，官網最速158公里，台北大巨蛋計分板最速157公里。

徐若熙表示，先前下半身有點緊繃，今天上場狀況不錯，比賽都有在步調上，也提到可以上去投，每次都要把握機會、把最好的展現出來，投完沒有緊繃感、身體狀況不錯。

至於5球都是直球，徐若熙表示，沒特別設定，當下配直球就投直球，加上有時間限制，這樣的狀況下，當然是把最好的球種拿出來，球速多少有「催」一下。

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台灣今天以0比6不敵尼加拉瓜，25日比賽將與西班牙爭最後一張正賽門票，台灣在21日對上西班牙吞敗。

徐若熙表示，對戰的情蒐資料是參考用的，還是要看臨場，從前一次交手觀察，西班牙的打者不會害怕直球多快，無論直球、變化球都會帶進來打，攻擊的慾望很強烈，也不要死板的覺得打者兩好球後會抓偏低的球打，還是要見招拆招。（編輯：蕭博文）1140223