曾峻岳WBCQ登板 再戰西班牙注意好球帶兩邊位置

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊投手曾峻岳今天對尼加拉瓜登板，後援1局無失分；台灣25日將與西班牙爭最後一張正賽門票，他點出要注意好球帶兩邊位置，全力搶勝。

經典賽資格賽台灣隊今天與尼加拉瓜交手，曾峻岳本次賽會首度登板，8局接手後援，投1局讓打者3上3下，台北大巨蛋現場測速最快球速153公里（官網154公里）。

曾峻岳表示，球隊沒有贏球心情不會是開心的，尼加拉瓜打者有一定實力，台灣隊投手群在球數落後的時候容易投到比較偏甜位置，被對手掌握到失投球、形成適時一擊，他也提到尼加拉瓜不像是本土的球隊，球風反而偏中南美洲、感覺是更高階打者。

尼加拉瓜3連勝取得經典賽正賽門票，台灣25日將與西班牙再戰，爭取最後一席正賽資格，曾峻岳指出，前一次對戰有觀察，將再度碰頭，好球帶兩邊的位置要丟出來，不要投到偏紅中好打位置，是需要特別注意的地方。

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曾峻岳也是2023年經典賽台灣隊班底，他說再次拚戰，有讓自己更早進入狀況，每場比賽都想要上場替球隊付出，前兩場比賽教練團沒有安排上場，今天登板全力以赴，把平時練的東西全部發揮在場上。

曾峻岳也透露，賽後教練團、隊長陳傑憲都有鼓勵大家，雖然沒有第一名，但還有一場關鍵比賽、要全力拿下。（編輯：陳彥鈞）1140223