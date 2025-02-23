徐翔聖先發表現不滿意 打國家隊壓力是寶貴經驗

（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天先發投手徐翔聖投2局失2分（1責失），他表示，這場表現沒有達到預期，但在披上國家隊戰袍的壓力下先發，對自己來說是寶貴經驗。

徐翔聖今天先發登板對上尼加拉瓜，1局上首名打者就因為游擊手張育成失誤上壘，之後被敲二壘安打、一壘安打，失掉2分；2局上雖然被敲2支安打，不過化解危機沒有再失分。總計徐翔聖用48球投2局，被敲4支安打，投出1次三振，失2分含1責失。

最終台灣隊以0比6不敵尼加拉瓜，對於今天自己的表現，徐翔聖表示，「沒有到很不好，還可以再做得更好，沒有達到自己的預期。」徐翔聖指出，主要是被敲安打的幾顆球都是高起來，可以再小心一點，且速度沒有出來，直球威力不好。

被問到是否有受失誤影響，徐翔聖則說：「雖然第1局第1個出局數很重要，但我覺得我應該彌補起來。」之後被敲接連安打，他說：「當下想說最壞的已經發生了，就想開一點，少宏學長喊暫停也跟我說最差就是這樣了，所以大膽去投。」

徐翔聖在21日對西班牙時就有登板中繼投1局，不過今天是先發角色，他表示，「一開始很興奮，因為有這麼多人幫你加油，不過興奮裡面能不能轉換為沉穩，這是很大的關鍵，今天可以再做得更小心一點。」

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年僅19歲的徐翔聖這次在高強度國際賽事登板，他直呼是很好的經驗，「學長都會分享經驗，教練團也願意相信我，讓我上來投2場，在這樣的氣氛裡、在國家隊戰袍的壓力下，這樣投球是很好的經驗。」

這次效力WBCQ台灣隊，很多事情對徐翔聖來說都是第一次的經驗，「來這裡很多第一次，今天也很不甘心，回去後都是很好的動力。」（編輯：陳正健）1140223