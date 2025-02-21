白俄羅斯總統：美國意圖離間俄中兩國
2025/2/21 20:12（2/21 21:18 更新）
（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯的主要盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯今天表示，美國似乎意圖在俄中兩國之間製造隔閡。
法新社報導，據白俄羅斯總統府發布的聲明，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示：「在我看來，他們（美國）似乎正在挑撥俄羅斯人與中國人之間的關係。俄羅斯人絕不能容許這種情況。」
他還說，任何終結俄烏衝突的協議，對於白俄羅斯皆可能造成有利和不利的影響。
2022年2月，魯卡申柯同意俄羅斯部隊取道白俄羅斯揮軍入侵烏克蘭。
白俄羅斯屢遭西方國家嚴厲制裁，首先是因為2020年白俄總統大選爆發舞弊後，當局鎮壓反政府抗議民眾，之後又因為2022年以來，白俄羅斯支持俄羅斯對烏克蘭的侵犯。
魯卡申柯表示，終結俄烏戰爭的協議將「可能在某方面對我們有利，在其他方面幾乎沒好處」。
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他說：「若所有外國公司都回到這裡（白俄羅斯），首先是美商，然後是歐洲等其他外企，那麼在我們市場的競爭將會相當激烈。但是人人都需要食物。」
白俄羅斯是主要的肥料生產國，2020年之前是歐盟的主要供應國。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140221
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