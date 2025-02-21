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羅馬尼亞指俄國要求北約撤出東歐 美方拒絕仍引歐洲擔憂

2025/2/21 18:18（2/21 18:36 更新）
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圖為北約總部。（圖取自北約網頁nato.int）
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（中央社布加勒斯特21日綜合外電報導）羅馬尼亞政府說，俄羅斯日前與美國首度磋商俄烏終戰時，要求北大西洋公約組織（NATO）部隊撤出東歐，引發歐洲擔憂，美國總統川普可能為達成和平協議而默許。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，羅馬尼亞總統幕僚長、國防及國安顧問迪亞科內斯庫（Cristian Diaconescu）本月19日表示，美國代表團已拒絕莫斯科當局前述要求，但沒有事情可保證華府不會最終向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）妥協。

迪亞科內斯庫向羅馬尼亞電視台Antena 3 CNN指出：「就我目前所了解，情勢可能瞬息萬變。」

他指的是川普（Donald Trump）近日嚴詞抨擊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），還有他甚至在美俄磋商開始前就已對俄羅斯做出讓步。

迪亞科內斯庫強調，俄羅斯代表團本週稍早赴沙烏地阿拉伯首都利雅德商議俄烏停戰期間，「無法說服美方」接受北約撤出東歐；英國與法國領導人下週訪問華府時，將試圖說服川普不要讓步答應這項要求。

北約東部前沿國家的一名高階官員告訴金融時報，他們不確定自己的訊息是否能有效傳達。

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這位官員談到：「我們向華府各階官員進行相當廣泛的報告，但沒把握有何資訊能傳達至川普那裡。因此，俄羅斯藉由施壓烏克蘭，欺騙華府採取某種行動的風險和擔憂仍存。」

位於波蘭首都華沙的維辛斯基樞機大學（Cardinal Stefan Wyszyński University）政治學助理教授雷德林斯基（Bartosz Rydliński）說：「我們知道，如果川普能把烏克蘭賣給俄羅斯，他也能對波羅的海國家或波蘭做出一樣的事。」（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140221

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