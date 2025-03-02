德保拉感冒加無法依例行模式調整 交流賽挨2轟吞敗

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟隊今天與日職火腿隊交流賽以0比8吞敗，先發投手德保拉單局挨2轟，總教練平野惠一透露德保拉感冒，加上無法完成例行調整影響狀態，但德保拉具責任感，期待例行賽表現。

兄弟隊今天與北海道日本火腿鬥士隊在台北大巨蛋打交流賽，派出德保拉（Jose De Paula）先發，德保拉1局讓火腿打者3上3下，2局狀況多，包括被萬波中正敲出3分砲，再被清宮幸太郎敲出2分砲，2局沒能投完退場。

德保拉今天總計用37球投1.2局，被敲出6支安打包括2發全壘打，投出1次保送、1次三振，失掉7分都是責失分、承擔敗投。

平野惠一透露，德保拉前幾天有些感冒，教練團也很擔心，但德保拉是很有責任感的投手，想要回應球迷的期待，在不舒服的狀況下仍上場投球，加上德保拉賽前有例行的調整模式，今天賽前儀式燈光比較暗，德保拉沒辦法在場上熱身，跟平常的調整方式不同、也有一點受影響。

不過平野惠一提到，賽後德保拉展現出懊悔情緒，也跟他保證例行賽一定會努力調整回來，教練團很期待德保拉之後的表現。

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對於今天的比賽，平野惠一指出，火腿隊投手、守備、專注力都很好，是很強的球隊，感謝對手直到最後都拚盡全力，不露出一點縫隙。

平野惠一提到，兄弟去年奪下總冠軍，相信很多人都是帶著自信面對比賽，也讓選手發現人外有人、天外有天，這是很好的經驗；距離日職開幕戰還有一段時間，火腿隊就已經調整得很好、真的很棒，兄弟要解決的課題則堆積如山，但還是會努力一個一個解決。（編輯：張雅淨）1140302