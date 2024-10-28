郭俊麟感慨或許已不像過去好 再當12強國手有感動

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟替補入世界12強棒球賽代表隊，郭俊麟首屆好表現被學弟們點名難忘，但他有感而發，球迷眼中的他可能已不像那時好，可以再披上國家隊戰袍很驚訝也感動。

投手郭俊麟是2015年首屆世界12強棒球賽台灣隊班底，當年對義大利先發7局失1分飆10K好投奪下勝投，接著對波多黎各先發8局失1分也飆出10次三振、無關勝敗，此次代表隊中投手黃恩賜、野手曾頌恩都點名印象最深刻。

再度參加12強賽，郭俊麟笑說都是用「獅」身分入選，上一次是日職西武獅隊，這次是統一獅隊球員，也笑說如果可以回到9年前的狀態丟這次比賽該有多好，印象中當時丟完義大利，隔天手完全不會痠，感嘆現在身體恢復真的有差了。

與上屆參賽不同的是，這次心情上比較放鬆，郭俊麟表示，雖然在例行賽自己表現可能沒有這麼好，但只能用過往的經驗，和投手群中同樣經驗豐富的投手陳冠宇一起帶領學弟們。

郭俊麟笑著說入選代表隊的過程是「剛刷白又黑掉」，在總冠軍賽雖然不是投得很突出，但至少有把分數壓制，感覺評價剛翻白，隔沒幾天公布遞補代表隊負面的聲音很多，「感覺剛變微白又黑掉。」

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郭俊麟表示，總冠軍賽登板很享受，上場全力丟、不要閃躲，雖然被打的安打偏多，但扎實的只有1、2支，是可以接受的表現，至少有想辦法做到減少長打。

郭俊麟過去是國家隊常客，此次再披上世界12強賽代表隊戰袍，他有感而發，「球迷眼中的我可能已經不像那個時候那麼好了」，可以入選很驚訝也很感動，一直很期待可以再穿上國家隊的衣服，現在新生代好投手這麼強，可能是最後一次能代表國家出賽了，也希望可以盡力投出好表現。（編輯：李亨山）1131028