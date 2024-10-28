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世界12強賽遞補問過陳偉殷 曾豪駒：已關機準備不及

2024/10/28 13:55（10/28 14:16 更新）
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具旅美資歷投手陳偉殷，曾表達有意為國家隊出戰世界12強棒球賽。（中央社檔案照片）
具旅美資歷投手陳偉殷，曾表達有意為國家隊出戰世界12強棒球賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）世界12強棒球賽台灣隊持續集訓，先前因傷替換3名球員，被問起具旅美資歷投手陳偉殷是否有再被討論，總教練曾豪駒承認「有再思考過」，但陳偉殷已關機，可能明年經典賽資格賽還有機會。

備戰世界12強棒球賽，台灣隊持續集訓，第2階段集訓安排在台北大巨蛋，在第2階段集訓前，台灣隊陣中投手古林睿煬、潘文輝、邱浩鈞因傷勢退出台灣隊，遞補球員為投手統一7-ELEVEn獅隊郭俊麟、中信兄弟黃恩賜、野手兄弟隊曾頌恩。

曾豪駒被問起在討論遞補名單時，是否有再次討論先前曾表態有意為國家隊效力的投手陳偉殷，曾豪駒坦言，「有再思考過」，也有跟陳偉殷本人溝通，但因為陳偉殷已經停機，準備狀態上來不及，可能明年世界棒球經典賽資格賽有機會再徵詢。

至於3名投手傷退，最後選擇補進2投手1野手，曾豪駒表示，抉擇考量在讓隊形更完整，目前這樣的投野手配置符合規劃，投手戰力也夠用，但後續還需透過練習賽觀察整合，希望不要再有傷兵狀況。（編輯：張雅淨）1131028

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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