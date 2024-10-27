本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

陳冠偉經典賽有收穫和刺激 再拚12強賽專注場上

2024/10/27 18:22（10/28 09:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊投手陳冠偉（左）今年再拚世界12強棒球賽，他認為，壓力來自面對比賽的狀況，希望盡力完成教練團交代的任務、可以有好的發揮。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月27日
中華職棒味全龍隊投手陳冠偉（左）今年再拚世界12強棒球賽，他認為，壓力來自面對比賽的狀況，希望盡力完成教練團交代的任務、可以有好的發揮。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍投手陳冠偉連2年入選一級賽事代表隊，去年經典賽帳面成績不好但認為收穫多也有刺激，今年再拚世界12強棒球賽，直言壓力不會是場外的批評，專注場上盼有好的發揮。

味全龍隊投手陳冠偉去年首度披上成棒代表隊球衣，在高張力的世界棒球經典賽亮相，對巴拿馬、古巴隊比賽都有中繼登板，合計投2.1局被敲出5支安打，包括1發陽春砲，失掉3分，表現不算理想，也接收到不少批評和質疑。

陳冠偉表示，經典賽表現雖然不算好，但也覺得收穫很多，自認離進階的選手還有一點距離，經典賽結束之後針對不足訓練，也受到刺激，多嘗試不同的投球訓練和重訓方式，試看看是否合適。

陳冠偉今年球季仍是龍隊倚重的牛棚投手，58場後援出賽戰績3勝4敗，有7次中繼成功、22次救援成功，防禦率1.77，也再度被選進代表隊。

陳冠偉自評今年球季表現也還有進步的空間，包括球速穩定性，希望起伏不要過大，以及危機處理能力可以更好。

再度披上代表隊戰袍，陳冠偉認為，壓力不會來自場外的批評，壓力來自面對比賽的狀況，希望盡力完成教練團交代的任務、可以有好的發揮。（編輯：管中維）1131027

#中華職棒
#陳冠偉
#味全龍
#世界12強棒球賽
陳冠偉
龍隊終結者陳冠偉再見暴投 雄鷹驚險中止3連敗
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
李凱威年度獎項連霸是肯定 自曝國家隊集訓首日心境
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：