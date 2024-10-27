陳冠偉經典賽有收穫和刺激 再拚12強賽專注場上

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍投手陳冠偉連2年入選一級賽事代表隊，去年經典賽帳面成績不好但認為收穫多也有刺激，今年再拚世界12強棒球賽，直言壓力不會是場外的批評，專注場上盼有好的發揮。

味全龍隊投手陳冠偉去年首度披上成棒代表隊球衣，在高張力的世界棒球經典賽亮相，對巴拿馬、古巴隊比賽都有中繼登板，合計投2.1局被敲出5支安打，包括1發陽春砲，失掉3分，表現不算理想，也接收到不少批評和質疑。

陳冠偉表示，經典賽表現雖然不算好，但也覺得收穫很多，自認離進階的選手還有一點距離，經典賽結束之後針對不足訓練，也受到刺激，多嘗試不同的投球訓練和重訓方式，試看看是否合適。

陳冠偉今年球季仍是龍隊倚重的牛棚投手，58場後援出賽戰績3勝4敗，有7次中繼成功、22次救援成功，防禦率1.77，也再度被選進代表隊。

陳冠偉自評今年球季表現也還有進步的空間，包括球速穩定性，希望起伏不要過大，以及危機處理能力可以更好。

再度披上代表隊戰袍，陳冠偉認為，壓力不會來自場外的批評，壓力來自面對比賽的狀況，希望盡力完成教練團交代的任務、可以有好的發揮。（編輯：管中維）1131027