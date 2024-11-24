台灣棒球12強登頂 中職會長蔡其昌讚：世界冠軍

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（中央社記者陳容琛台北24日電）台灣隊今天在世界12強棒球賽勇奪歷史性的冠軍，中職會長蔡其昌在社群媒體貼文表示，球隊從不被看好，到最後勇奪世界冠軍，獲得逾4萬人按讚。

台灣隊今天在世界12強棒球賽冠軍戰與地主日本隊交手，靠著5局上林家正的陽春砲開啟攻勢，接著陳傑憲再補上一棒定江山的3分砲，擴大領先優勢，加上旅美小將林昱珉、12強勝投王張奕等人聯手封鎖，最後台灣隊以4比0帶走勝利，締造隊史首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪下冠軍。

值得一提的是，台灣隊在球員名單公布後，一直飽受外界質疑，甚至賽前遭到日本媒體SportsNavi評為戰力倒數第2，僅勝過澳洲。不過這批台灣英雄頂住壓力，透過自身表現粉碎外界不看好的目光，從預賽即帶給球迷很多驚奇，如今不僅成為世界冠軍，還斬斷日本武士隊在國際賽的27連勝。

負責一級國際賽事組訓的中職，會長蔡其昌在這次12強扮演重要角色，不僅親臨現場協調後勤多項事務，包含爭取回程包機，期盼讓選手搭乘商務艙返回台灣。

蔡其昌賽後在社群媒體上興奮表示，台灣隊在這次12強從不被看好，再到一路過關斬將，最後在今晚於東京巨蛋的冠軍賽中，成功中止日本國際賽27連勝紀錄，勇奪世界冠軍。（編輯：張雅淨）1131124