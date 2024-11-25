空軍：戰機熱焰彈數量充足 可伴飛迎接棒球台灣隊

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（中央社記者游凱翔台北25日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，空軍將派遣F-16V伴飛並施放熱焰彈，但媒體報導，熱焰彈庫存吃緊，此舉將影響戰備任務。空軍今天回應，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，此次伴飛熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。

世界12強棒球賽24日台日爭冠，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。

空軍將派遣F-16V（blk20）伴飛並施放熱焰彈，不過，有媒體報導，空軍熱焰彈庫存吃緊，此舉將影響戰備任務。

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空軍司令部上午發布新聞稿表示，世界棒球12強賽，台灣選手展現奮戰到底的精神，為國家爭取榮耀。空軍在不影響任務下，配合戰備訓練規劃，派機迎接國家英雄返國，已先期完成各項準備，並無媒體報導所謂熱焰彈庫存吃緊情形。

空軍強調，熱焰彈為空軍多機種共通彈藥，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，亦為空中訓練必要的耗材，此次伴飛迎接任務使用熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。（編輯：張均懋）1131125