BWF年終賽 周天成預賽首戰0比2不敵李梓嘉

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（中央社記者黎建忠台北11日電）台灣一哥周天成今天在BWF年終總決賽男單預賽首戰，面對馬來西亞好手李梓嘉拚戰39分鐘，仍以13比21、15比21落敗，不但吞下分組首敗，也是雙方對戰4連敗。

現年34歲、世界排名第9的周天成，今天在世界羽球總會（BWF）年終賽首戰，對上小他8歲、世界排名第8的李梓嘉，雙方賽前交手10次、勝負各半。

首局周天成一度以2比5落後，但隨即追成5比5平手，只可惜接下來攻勢受阻，李梓嘉多次正手拍救球還能轉斜線回球，給了周天成很大的壓力，隨後慢慢拉開差距，並且在11比8的技術暫停後連得6分，奠定首局勝基。

第2局周天成重整旗鼓，加上2次幸運的翻網球，一度以10比6取得領先；不過此時李梓嘉回敬一波9比1的攻勢，這段期間內，李梓嘉對於周天成的直線加壓殺球都有所準備，多次出現被動防守還能救球得分的精彩畫面。

面對第2局後段不斷加速的李梓嘉，周天成回球都不夠深，攻勢顯得較為零星，無法連續得分，最終就以直落2的局數落敗。

周天成賽後低調表示，今天就是對方準備得比較好，「我會先找出自己的缺失，然後好好的準備下一場比賽。」

被分在年終賽男單A組的周天成，除了馬來西亞的李梓嘉外，另外還跟丹麥安東森（Anders Antonsen）、中國李詩灃同組，只要搶下分組前2就能晉級4強淘汰賽。（編輯：李亨山）1131211