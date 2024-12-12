周天成先盛後衰 BWF年終賽負李詩灃預賽2連敗

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（中央社記者黎建忠台北12日電）在中國杭州舉行的BWF羽球年終總決賽，台灣一哥周天成今天面對地主好手李詩灃，儘管先下1局，但最終仍以21比18、14比21、13比21苦吞預賽2連敗，晉級4強難度大增。

周天成在今年世界羽球總會（BWF）年終總決賽分組預賽和丹麥安東森（Anders Antonsen）、馬來西亞李梓嘉以及中國的李詩灃同組；昨首戰不敵李梓嘉，今天再戰中國李詩灃。

現年34歲、世界排名第9的周天成，賽前與小他10歲、世界排名第6的李詩灃交手2次，雙方勝負各一。

首局開打後，周天成一度以4比9落後，所幸他很快就找回節奏，靠著控制前場讓對手找不到太多攻擊機會逐漸蠶食分數，比賽末段一度以17比14領先，儘管被對手兩度追平，仍順利先收下首局。

第2局開賽周天成取得6比0領先，但隨後似乎受到體能影響，頻頻出現失誤，讓李詩灃反以11比9進入技術暫停，並且在15比14時再連得6分，順利扳回一局。

關鍵的第3局，周天成雖以11比9領先進入技術暫停，不過休息過後，李詩灃加快進攻節奏，不僅頻頻調動周天成，並一口氣連得8分，也提前奠定比賽勝基。

現年34歲的周天成，今年是他生涯第5度參加年終總決賽，過去他曾在2018、2019、2022年分組預賽出局，2020年則闖進4強以銅牌作收。（編輯：龍柏安）1131212