林俊易扳倒亞運金牌李詩灃 晉中國羽球大師賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣「左手重砲」林俊易因傷休兵2個月，今天在超級750系列的中國羽球大師賽男單首輪復出，以21比14及21比19橫掃杭州亞運男單金牌、中國選手李詩灃，闖進16強。

世界排名第13林俊易9月在台北羽球公開賽封王後，因左肩不適高掛免戰牌，直到這週中國大師賽，才重返國際賽。

林俊易首輪出戰李詩灃，對手剛在上週日本熊本羽球大師賽摘冠，雙方過去3度過招，林俊易以2勝1敗略占優勢。

首局前段上演拉鋸戰，林俊易在13比12領先時，打出8比2攻勢，以21比14先下一城。

次局互有領先，林俊易在12比14落後時，一鼓作氣連得5分超前，儘管後續遭扳平，所幸林俊易沉穩應對，以21比19有驚無險拿下勝利，16強將對戰中國選手雷蘭曦。

至於已取得12月在中國杭州舉辦的世界羽球聯盟（BWF）年終賽男單門票的周天成，首輪以17比21、21比18、13比21爆冷不敵19歲法國小將藍尼爾（Alex Lanier），無緣晉級。（編輯：陳仁華）1131120