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周天成不敵球王石宇奇 BWF年終賽4強止步平生涯最佳

2024/12/14 21:32（12/14 21:55 更新）
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台灣羽球好手周天成（圖）14日在BWF年終總決賽男單4強戰不敵中國好手石宇奇、無緣晉級，但仍追平個人在2020年締造最佳銅牌成績。圖為周天成預賽出賽畫面。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月14日
台灣羽球好手周天成（圖）14日在BWF年終總決賽男單4強戰不敵中國好手石宇奇、無緣晉級，但仍追平個人在2020年締造最佳銅牌成績。圖為周天成預賽出賽畫面。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月14日
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（中央社記者黎建忠台北14日電）台灣羽球一哥周天成今天在BWF年終總決賽4強面對當今球王、中國好手石宇奇，在拚戰52分鐘後，仍以14比21、18比21落敗，但周天成仍追平個人在年終賽最佳成績。

現年34歲、世界排名第9的周天成，賽前面對28歲的世界球王石宇奇交手13次，以4勝9敗居下風，而且還是對戰3連敗。

今天雙方在世界羽球總會（BWF）年終賽男單4強碰頭，首局開打石宇奇就積極掌握主動攻擊，儘管周天成幾次出色的守中反攻，但仍讓石宇奇在10比10時連拿4分擴大差距，順利先收下首局。

第2局周天成有備而來，一路穩紮穩打，不起高球藉由多角拉吊和對手周旋並且消耗體力，讓他一度取得10比6領先，沒想到接下來卻多次發生主動失誤，一口氣連丟5分，反以10比11落後進入技術暫停。

短暫休息後，戰況依舊膠著，周天成嘗試改變戰術，不斷在前3拍施壓，只不過自己卻多次回球過高，讓石宇奇逮到殺球機會。

周天成在18比19落後時，先是一記小球碰到網帶沒能翻過去，被對手取得2個賽末點；接著周天成的進攻被對手猜到路線，周天成只能苦笑吞下敗仗。

今年周天成是生涯第5度參加年終總決賽，過去他曾在2018、2019、2022年分組預賽出局，2020年則闖進4強以銅牌作收，今年總算在相隔再次拿下銅牌。（編輯：龍柏安）1131214。

#BWF
#台灣
#石宇奇
#周天成
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