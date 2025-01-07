馬來西亞羽球賽 周天成新年首戰勝自家人晉16強

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（中央社記者黎建忠台北7日電）BWF超級1000的馬來西亞羽球公開賽今天進行首輪賽事，「台灣一哥」周天成面對自家人蘇力揚，輕鬆以21比14、21比17獲勝，新年首戰晉16強。

世界羽球總會（BWF）馬來西亞公開賽是今年賽季首場比賽，台灣共計有30組人馬參賽。

世界排名第9的周天成，生涯首度對上世界排名第33的蘇力揚，首局開打，周天成先以0比2落後，隨即連得6分超前就沒再落後過，最多以13比6取得7分領先，輕鬆收下首局。

第2局周天成開賽就取得7比3領先，儘管被追平，但隨後又超前比分，並且在13比12領先時連得4分奠定勝基，順利直落2晉級16強。

周天成在出發前往馬來西亞前，在去年底特地跑到屏東恆春國小做公益，不但捐贈羽球球墊和球拍，還跟國小小朋友們進行教學友誼賽，活動結束後，還收到校長回贈的恆春「特產」月琴。

此外，周天成還跟喜願基金會合作，在奧運前得知一名小球迷罹患癌症，當時雙方約定等到小球迷白血球上升、身體穩定後，就會安排見面。

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正好這名抗癌小球迷也是畢業於恆春國小，因此雙方藉此機會碰面，周天成特地送上2022年世錦賽4強連追7分的比賽簽名球衣。

周天成在接受中央社訪問時表示，看到這名小朋友抗癌有成，長高又長肉真的很開心，「每次短暫休兵期間，可以和這些小朋友們相處，都能感受到滿滿的正面力量，是最開心的事情。」（編輯：李亨山）1140107