「麟洋配」年終賽最終戰 王齊麟笑稱要讓李洋睡不好

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣羽球男雙組合李洋與王齊麟合體最終戰將是12月BWF年終總決賽，李洋今天透露，過去當選手壓力大，睡覺會磨牙，但近期睡眠品質變好，而王齊麟笑稱年終賽要讓李洋再次睡不好。

李洋與王齊麟在今年巴黎奧運男雙摘金，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，為李洋奧運最後一舞完美劃下句點，而這面金牌也為他們取得12月11日在中國杭州舉辦的世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽參賽資格。

李洋在奧運後轉換身分在國立體育大學任教，今年9月台北公開賽是「麟洋配」最後一次在國內合體，而年終賽將是合作最終戰，王齊麟接下來將與新搭檔邱相榤繼續出征國際賽。

距離年終賽僅剩2週，李洋今天出席台北市立大學所舉辦的活動接受媒體聯訪時透露，現在精力都投注在教學，僅偶爾花時間重訓，他強調，「現在努力不受傷就可以了，年終賽真的是最後一次（參賽）。」

王齊麟表示，希望最後一次與李洋搭檔，能好好享受比賽、開心打球。

李洋、王齊麟今天受訪過程中不停拌嘴，相當逗趣，李洋向媒體分享，以前當選手時壓力大，「晚上睡覺會磨牙，現在睡得可好」，而一旁的王齊麟則打趣地說，「年終賽讓你再睡不好一次。」

李洋隨即不甘示弱反擊地說，了不起就3天，他認為，就作為2024年結尾，而能代表台灣參賽是很大殊榮，因為就僅8組雙打選手能參賽。

雖然李洋想法是如此，不過，王齊麟強調，希望想辦法能多打幾場。（編輯：李亨山）1131127