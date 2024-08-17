林郁婷送簽名金色拳擊手套 賴總統回禮專屬登機箱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統賴清德昨天在總統府內舉辦「台灣英雄榮耀同行」派對，總統致詞時表示，「不管有沒有得獎都是台灣英雄」，台灣女兒拳擊金牌選手林郁婷準備親筆簽名「金色拳擊手套」致贈總統，賴總統也準備手提登機箱等回禮。

與會人士指出，林郁婷贈送的這對金色拳擊手套別出心裁，金色象徵金牌，而親筆簽名更具紀念意義，除彰顯林郁婷本身是女子拳擊手外，也蘊含感謝賴總統與台灣民眾的全力支持之意。

派對現場也準備多份兼具實用、美感與象徵性的禮物，包括文總準備的運動按摩滾筒，希望選手們在比賽或訓練後，能夠好好放鬆伸展；同時還有由設計師田修銓操刀設計，將插畫家林俞萍（魚丸hî-uân）與團隊們趕製出來的選手牆，改造為「選手專屬酷卡」。

與會人士表示，酷卡正面是選手個人畫像，背後則寫上「你的汗水與毅力，就是征戰世界、超越顛峰的台灣魔法」，巧思令人驚喜，現場更有多名選手直接將酷卡拿起來拍照留念，畫面十分可愛。

與會人士指出，賴總統還為台灣隊選手準備量身打造的手提登機箱，箱子選用黑色硬殼、棕色邊條，設計感十足，外殼則畫上各項運動單項，描摹所有台灣英雄比賽的英姿。

據了解，這個手提登機箱早在代表團選手出國比賽前就開始趕製，從確認款式、顏色搭配、外殼設計等，都是特別為台灣隊選手們所量身打造。（編輯：林克倫、張若瑤）1130817

選手專屬酷卡。（總統府提供）

射擊好手李孟遠（第一排左起）、拳擊好手吳詩儀與陳念琴，以及體操好手唐嘉鴻拿著選手專屬酷卡合影。（總統府提供）