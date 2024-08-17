本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法3/300
首頁 / 政治

國會職權修法釋憲 學者指法庭可如交響樂促社會進步

2024/8/17 21:55（8/17 22:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北17日電）憲法法庭審理國會職權修法釋憲案，法律學者葉俊榮今天參與座談時指出，各國憲法法庭有「一錘定音」、「交響樂」等做法，儘管宣判合憲、違憲看似存在勝負，能否讓當事人輸、但人民贏，是值得思考方向。

國會職權修法釋憲案，憲法法庭6日進行言詞辯論，邀請聲請人總統賴清德、行政院、民進黨立法院黨團、監察院，以及相關機關立法院代表及訴訟代理人到庭陳述，歷時6小時辯論，審判長許宗力宣示辯論終結，全案將於3個月內宣判，必要時得延長2個月。

台灣新世紀文教基金會今天舉行「國會擴權法案之違憲審查－憲法法庭言詞辯論之後」座談會，並邀請台大法律系教授葉俊榮以「憲法法庭與憲法對話」為題進行專題演講。

葉俊榮舉例，泰國憲法法院以「一錘定音」方式裁定新興政黨前進黨解散，看起來很厲害，但其實憲法法庭也可以如同演奏「交響樂」，可凝聚社會共識，不同的政治勢力也可尊重法院裁定，並促使社會進步、讓國家往前走。

葉俊榮表示，憲法法庭宣判合憲或違憲，雖然看起來是一方贏、另一方輸，但能否讓彼此都贏，「能不能讓當事人輸，但是人民贏？」抑或是其中一方贏3分，另一方贏7分，這是憲法法庭能思考的方向。

葉俊榮指出，大法官處理的判決有些很技術性，有些又具有政治複雜性，例如釋字第520號解釋並沒有裁定核四廠能否興建或停建，但提出行政院應去立法院報告、立法院則要聽取行政院，後續則有行政院長與立法院長簽署協議，為核四爭議劃下句點。換言之，彼此各退一步，事情才能解決。

葉俊榮也示警，現代國家有很多網路、社群軟體「帶風向」，除了破壞理性討論機會，讓社會偏離對於重要議題的討論，也挑戰法院的角色，倘若處理得不好，或未符合某種人的需求，都會對法院造成傷害。（編輯：張若瑤）1130817

#行政院長
#核四
#核四廠
#國會
#許宗力
#葉俊榮
#監察院
#憲法法庭
#賴清德
#立法院長
#行政院
#立法院職權行使法
延伸閱讀
憲法法庭裁定國會職權修法案6大部分暫停適用 大法官說明一次看國會職權修法釋憲言詞辯論各方論述一覽 憲法法庭3個月內宣判柯建銘批毀憲亂政 黃國昌：不能淪為「綠能你不能」國會職權修法釋憲辯論 律師引「中國人驕傲」問反質詢國會職權修法釋憲法庭爭辯 尤伯祥打斷黃國昌稱未回答問題大法官問刪除國情報告條文 翁曉玲：修法是規範國會職權修法釋憲 賴總統：為捍衛憲法挺身而出
賴清德
林郁婷送簽名金色拳擊手套 賴總統回禮專屬登機箱日相岸田文雄貼文回覆賴總統 涉外人士：台日關係緊密友好
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國會職權修法釋憲案律師費 立院186萬、政院30萬
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：