林郁婷家鄉鶯歌遊行 蘇巧慧發海報被索取一空

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（中央社記者王鴻國新北18日電）台灣拳后林郁婷家鄉鶯歌今天舉辦車隊遊行。民進黨立委蘇巧慧表示，發放5000張林郁婷海報，被民眾索取一空，顯示鶯歌鄉親歡迎林郁婷回家並分享這份光榮及喜悅。

林郁婷今天回到鶯歌，接受鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行。林郁婷等人在進行起馬炮的儀式後，展開車隊遊行，一路上獲在地民眾的夾道歡呼與歡迎，林郁婷不斷揮手致意，氣氛熱烈。

蘇巧慧服務處發布新聞稿指出，原訂上午8時30分開始發放海報，不料前1個小時就已經大排長龍，有些民眾還遠從新店、永和，甚至桃園、高雄等地區到場，短短一個上午，限量5000張海報就已被民眾索取一空，顯見拳后林郁婷的超高人氣。

她表示，林郁婷是鶯歌土生土長的拳擊國手，她於2016年當選立委時曾與林郁婷、教練曾自強因服務案件結緣，一路看著師徒兩人過關斬將，直到今天奪得巴黎奧運金牌，與有榮焉，更是整個鶯歌的大喜事。

奧運金牌拳擊女將林郁婷（後排右7）與教練曾自強（後排右6）18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，車隊出發前眾人拉炮慶祝，為活動揭開序幕。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷家鄉新北鶯歌18日舉辦車隊遊行，民進黨立委蘇巧慧（左）特別印製林郁婷海報，上午限量發放5000張，被民眾索取一空。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年8月18日

奧運金牌拳擊女將林郁婷（車上前右）與教練曾自強（車上前左）18日回到新北鶯歌，參與區公所安排的英雄式車隊遊行，吸引大批粉絲在街邊熱情迎接。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

新北鶯歌區公所18日為奧運金牌拳擊女將林郁婷（前左3）安排英雄式車隊遊行，林郁婷與母親廖秀宸（前左2）、教練曾自強（前左4）抵達鶯歌國中時，特別入校接受師長及當地民代獻花祝福，場面溫馨熱鬧。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，鶯歌國小為終點站，現場聚集大批民眾手舉看板，熱烈歡迎林郁婷。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷（前右）18日回到家鄉新北鶯歌，接受鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行，並在車上與教練曾自強（前左）一起自拍。中央社記者王鴻國攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，新北市鶯歌區公所18日舉辦英雄式車隊遊行，沿途有熱情民眾自製看板為林郁婷加油喝采。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，新北市鶯歌區公所18日舉辦英雄式車隊遊行，沿途有熱情民眾自製創意看板，想請林郁婷吃雞排。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

蘇巧慧指出，近10年，她平常都是看著林郁婷、曾自強在賽場上衝，她在後方努力守護選手，持續為林郁婷及鶯歌、三峽地區的國高中拳擊選手提升訓練環境而努力，如今林郁婷成為台灣之光、世界金牌，她也與有榮焉，特別印製林郁婷的海報，希望讓全台灣民眾都可以共享這份金牌喜悅。

她表示，林郁婷現在已是「全村的希望」，光在鶯歌大街小巷上，就可以看到鄉親自發懸掛多面慶祝林郁婷奪金的看版，大家愛林郁婷，不是因為奪得金牌，而是因為林郁婷是鶯歌出身的孩子，不論參賽成績如何，在拳擊這條路上，所有人都會為林郁婷加油。

蘇巧慧指出，鶯歌鄉親都像是歡迎自己女兒回家一樣，都想要與林郁婷分享這份光榮及喜悅，也希望全台灣的民眾在這一波的奧運熱潮後，大家都能做自己的國家及體育選手的最好後盾。（編輯：戴光育）1130818

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運勇奪金牌，18日回到新北鶯歌進行英雄式車隊遊行，終點站鶯歌國小聚集大批熱情民眾手舉看板，等待林郁婷到來。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日

奧運金牌拳擊女將林郁婷（前右2）18日回到新北鶯歌，接受區公所安排的英雄式車隊遊行，終點抵達鶯歌國小，受到熱情鄉親歡迎，她也親切與眾人擊掌互動。中央社記者王騰毅攝 113年8月18日