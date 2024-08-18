林郁婷家鄉鶯歌遊行 蘇巧慧發海報被索取一空
（中央社記者王鴻國新北18日電）台灣拳后林郁婷家鄉鶯歌今天舉辦車隊遊行。民進黨立委蘇巧慧表示，發放5000張林郁婷海報，被民眾索取一空，顯示鶯歌鄉親歡迎林郁婷回家並分享這份光榮及喜悅。
林郁婷今天回到鶯歌，接受鶯歌區公所安排的英雄式車隊遊行。林郁婷等人在進行起馬炮的儀式後，展開車隊遊行，一路上獲在地民眾的夾道歡呼與歡迎，林郁婷不斷揮手致意，氣氛熱烈。
蘇巧慧服務處發布新聞稿指出，原訂上午8時30分開始發放海報，不料前1個小時就已經大排長龍，有些民眾還遠從新店、永和，甚至桃園、高雄等地區到場，短短一個上午，限量5000張海報就已被民眾索取一空，顯見拳后林郁婷的超高人氣。
她表示，林郁婷是鶯歌土生土長的拳擊國手，她於2016年當選立委時曾與林郁婷、教練曾自強因服務案件結緣，一路看著師徒兩人過關斬將，直到今天奪得巴黎奧運金牌，與有榮焉，更是整個鶯歌的大喜事。
蘇巧慧指出，近10年，她平常都是看著林郁婷、曾自強在賽場上衝，她在後方努力守護選手，持續為林郁婷及鶯歌、三峽地區的國高中拳擊選手提升訓練環境而努力，如今林郁婷成為台灣之光、世界金牌，她也與有榮焉，特別印製林郁婷的海報，希望讓全台灣民眾都可以共享這份金牌喜悅。
她表示，林郁婷現在已是「全村的希望」，光在鶯歌大街小巷上，就可以看到鄉親自發懸掛多面慶祝林郁婷奪金的看版，大家愛林郁婷，不是因為奪得金牌，而是因為林郁婷是鶯歌出身的孩子，不論參賽成績如何，在拳擊這條路上，所有人都會為林郁婷加油。
蘇巧慧指出，鶯歌鄉親都像是歡迎自己女兒回家一樣，都想要與林郁婷分享這份光榮及喜悅，也希望全台灣的民眾在這一波的奧運熱潮後，大家都能做自己的國家及體育選手的最好後盾。（編輯：戴光育）1130818
- 2024/08/18 19:23
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