美國滑板選手怨奧運獎牌才到手就變質 主辦單位承諾換發

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）巴黎奧運閉幕，總計頒發數百枚獎牌給獲獎選手，但美國滑板好手休斯頓上傳所獲頒的銅牌已變質的圖文，巴黎奧運發言人說，將了解獎牌變質的原因和情況並換發新獎牌。

英國「衛報」（The Guardian）報導，休斯頓（Nyjah Huston）7月29日鍍銅，但10天後他於IG發圖文，展示獲頒的獎牌似乎已嚴重變質，獎牌的表面看起來黯淡褪色並生鏽。

他說：「是啊，當這些奧運獎牌簇新的時候看起來很讚，但是沾到我皮膚的些許汗水，然後週末再給朋友戴了幾天，獎牌的品質就變得似乎沒有想像來得好。」

「我的意思是，看看這塊獎牌真是粗糙，即使是正面，開始有點脫落了，所以啊，我不知道，奧運獎牌耶，應該品質要更好一點吧。」

接著休斯頓又發文說：「獎牌看起來像是打過仗回來。」

2024巴黎奧運的獎牌鑲嵌著一塊取自艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的六角形鐵片，象徵向主辦城市巴黎致敬，不過每屆奧運會的獎牌製程各有千秋，金牌實際上大多是鍍金的銀質，銅牌通常是銅、鋅與錫的合金。

若未妥善保護致使銅接觸氧，就會形成足以說明為何休斯頓的獎牌浮現失去光澤的銅綠，雖然較廉價的金屬通常會加快浮現銅綠的進程，不過變質的速度也取決於合金的比例。

「印度快報」（The Indian Express）報導，雕塑家古普塔（Neeraj Gupta）表示：「任何普通的合金都一樣，與濕氣接觸就會導致變質，不過內含廉價金屬的合金將催化這個過程。」

一位巴黎奧運的發言人告訴「時代雜誌」（Time），奪牌選手的獎牌受損將予以換發，並表示：「巴黎奧運注意到，一位選手奪牌數日後即於社群媒體發文聲稱獎牌受損。」

這位發言人指出：「巴黎奧運正與負責獎牌製造及管控品質的機構巴黎鑄幣廠（Monnaie de Paris），以及這位選手所屬國家的奧會密切聯繫，以鑑定這面獎牌，了解損壞的情況和原因。」（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1130813