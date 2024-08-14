巴黎奧運期間逾140起網攻事件 未干擾比賽

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國國家資訊系統安全局（ANSSI）今天表示，在巴黎奧林匹克運動會期間通報超過140起網路攻擊事件，但沒有一次干擾到比賽。

法新社報導，在奧運籌備與整場賽事期間，法國網路安全當局一直對可能擾亂主辦單位、票務或交通運輸的網路攻擊保持高度警覺。

在7月26日至8月11日期間，法國國家資訊系統安全局記錄了119起低度影響的「安全事件」通報，以及22起「惡意行為者」成功攻擊受害者資訊系統的事件。

法國國家資訊系統安全局表示，這些攻擊主要鎖定政府實體，以及體育、交通和電信基礎設施；有1/3是當機事件，其中半數是阻斷服務攻擊（denial-of-service）造成。阻斷服務攻擊目的是癱瘓伺服器。

至於其他網攻事件，則與企圖或實際損害、資料外洩等有關。

法國國家資訊系統安全局表示：「這段期間發生的所有網路事件，總體特徵是影響度低。」

法國國家資訊系統安全局表示，8月初，巴黎奧運比賽場地之一的大皇宮（Grand Palais）與大約40座法國博物館成了勒索軟體攻擊的受害者，但沒有影響到任何有關奧運的資訊系統。

在2021年舉行的東京奧運期間，主辦單位通報這類攻擊多達4.5億次，是2012年倫敦奧運期間的兩倍。

在巴黎奧運登場前，巴黎奧運技術暨資訊系統總監布魯諾（Marie-Rose Bruno）曾說，預計巴黎奧運期間的網路攻擊會比東京奧運「多8到10倍」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130814