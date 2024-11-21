BWF中國羽球大師賽 楊博軒胡綾芳晉混雙8強

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（中央社記者黎建忠台北21日電）台灣羽球混雙組合楊博軒、胡綾芳今天在BWF超級750系列的中國羽球大師賽16強，以21比23、21比12、21比18擊退泰國組合、晉級8強，繼續力保年終總決賽資格。

世界排名第14的楊博軒、胡綾芳，賽前與世界排名第142的泰國新組合蘇柏（Supak Jomkoh）沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），在今年10月丹麥公開賽交手過一次，當時直落2過關。

首局楊博軒、胡綾芳大多時間處於領先，不過在20比17局末點領先時，不但先被對手連得3分追平，最後對手更靠著一波攻勢逆轉先拿下首局。

第2局楊博軒、胡綾芳降低失誤，在8比9落後時以一波8比1攻勢擊垮對手，順利將局數扳成平手。

關鍵的第3局，楊博軒、胡綾芳開賽就打出好氣勢，兩度以9比2、18比12取得大幅度領先，儘管比賽尾聲被對手追到1分差，但楊博軒、胡綾芳還是穩住陣腳拿下比賽勝利。

楊博軒在接受中央社訪問時表示，這場比賽還是有很多地方可以改進，泰國球員的速度就是很快，「我們只要稍微失去專注度就會被連續得分。」

楊博軒、胡綾芳目前雖然在世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽積分榜排第9，但因為前8有3組中國組合，因此楊博軒、胡綾芳還在參賽的安全名單內，不過仍需持續有積分進帳，才能如願搶下門票。

至於台灣男雙新組合王齊麟、邱相榤今天在16強賽，以18比21、16比21不敵馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛（Goh Sze Fei）。（編輯：張雅淨）1131121